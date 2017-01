No hay dudas que Kylie Jenner genera miles de reacciones cada vez que cuelga una foto suya, sobre todo si es en poca ropa, en las redes sociales. Es por ello que no se hizo raro que la modelo provocara las reacciones de miles de usuarios de Instagram con las sexys imágenes que colocó.



Sin embargo, como muchos medios rescatan, Kylie Jenner parece estar dando muestras de un comportamiento anómalo en la red: ella está subiendo a Instagram varias fotos en bikinis en poco tiempo.



Y es que Kylie Jenner, como otras celebridades, procuraba postear fotos suyas con un intervalo considerable. Esto tiene como fin el no aburrir a los usuarios de Instagram y otras redes sociales con publicaciones similares.

lil babies Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 4:26 PST

48 HORAS



En estos dos días, Kylie Jenner ha difundido varias fotos que la muestran en diversos bikinis. La joven no ha tenido reparos en mostrar cómo está pasando los días siguientes a Año Nuevo, algo que muchos notaron tras las tangas que lleva.



Uno de los videos que Kylie Jenner publicó en Instagram recientemente contó con más de 15 millones de reproducciones, mientras que las fotos tienen un promedio de 2 millones de likes. ¿Acaso esto significa que los hinchas de la celebridad no se cansan de verla en pocas prendas o todo ello se encamina al fracaso por la saturación que provoca en las redes?

💋 Un vídeo publicado por Kylie (@kyliejenner) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 3:23 PST

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.