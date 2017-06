Instagram: Nacho sorprendió a sus fans con esta noticia que no podrás creer 

Los hinchas del conocido cantante Nacho, quien hace poco se separó de Chino, sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una foto sobre el nuevo escalón que subió en su carrera artística. Tal como el ídolo juvenil difundió, empezó su camino como productor musical.



"Gracias a mis socios de Universal Música por darme la motivación y el impulso de desarrollar mi propio sello. Hace dos meses no sabía que Be Global Music tendría un crecimiento tan rápido. Hoy noto la evolución de mi empresa admirando las primeras oficinas, contento por contar con un equipo de trabajo lleno de buena energía y comprometido con la eficiencia de la compañía, cada día esforzándonos más logramos más. Se ve muy bonito el lobby y me provocó compartir esta imagen con ustedes", sostuvo Nacho en Instagram.



Él agregó que el trabajo duro siempre tendrá consecuencias positivas. "Soñar no es suficiente, hay que trabajar duro sin detenerse para obtener logros que ni siquiera hemos visualizado. A veces hasta los sueños te limitan. Mientras más grande sea tu esfuerzo más grande es el resultado", refirió Nacho en su cuenta de Instagram.



Los más de 54 mil likes en la mencionada plataforma dieron cuenta de lo querido que es Nacho por sus fans, quienes no olvidan canciones como 'Mi niña bonita' o 'Me mata, me mata'.