Instagram: ¿Sabes quién es la primera peruana en llegar al millón de seguidores? [FOTOS]

Instagram es una red social en donde la protagonista es la imagen. El usuario sube fotografías o videos de máximo un minuto de duración para compartirlo con sus seguidores y lograr likes.

Así como Facebook o Twitter, Instagram también cuenta con una legión de seguidores que prefieren esta red social de imágenes a las que ya existen. Muchos de las figuras de Chollywood ha decidido ser más activos en la mencionada red y dejar de lado sus fanpages de Facebook o su red de microblogging Twitter.

Entonces, ¿qué personaje de la farándula nacional fue la primera en llegar al millón de seguidores en Instagram? Te damos algunas pistas: Es una exparticipante de Esto Es Guerra, tiene 26 añitos y tiene una bebé que acaba de cumplir un añito.

Se trata de Jazmín Pinedo. La actual conductora de 'Espectáculos' contó en una entrevista a 15 Minutos que fue ella la primera peruana en alcanzar el millón de seguidores.

"Fui la primera peruana en llegar a un millón de seguidores en Instagram. Creo que lo he logrado con trabajo constante. Si estás en la tele y no entiendes lo importante que son el público y la exposición, no estás siendo sincero en aceptar su papel en tu éxito. Hay que mantener al público cautivo, innovando siempre, pues siempre quieren ver más cosas de tu entorno", comentó Jazmín Pinedo en la entrevista.

Aquí te mostramos algunas fotos de Jazmín Pinedo en Instagram:

Una foto publicada por Jazmin Pinedo (@jazminpinedo) el 23 de Oct de 2016 a la(s) 4:37 PDT

Una foto publicada por Jazmin Pinedo (@jazminpinedo) el 27 de Sep de 2016 a la(s) 12:24 PDT

