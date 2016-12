Instagram: Vanessa Jerí y sus fotos más sexys [FOTOS]

Vanessa Jerí sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al compartir una serie de fotos en su red social en donde luce su escultural cuerpo.

La ex 'chica terremoto' luce un diminuto bikini que deja ver el trabajo que ha venido realizado en el gimnasio. Vanessa Jerí ha compartido en varias oportunidades por Instagram parte de su entrenamiento para lucir un cuerpo de infarto.

Vanessa Jerí cuenta con más de 254 mil seguidores en su cuenta Instagram y sus últimas fotografías ya superan los más de mil likes en total. La exconductora de Combate recibió elogios de sus seguidores quienes resaltan su belleza.

Recordemos que Vanessa Jerí y Coco Maggio tuvieron la conducción de Combate durante el inicio de la última temporada. Sin embargo, la modelo se retiró del reality de competencia para dedicarse a sus proyectos personales.

En una de sus últimas apariciones en televisión, Vanessa Jerí, novia del representante de Jefferson Farfán, indicó que los rumores sobre el fin de la relación del futbolista y Yahaira Plasencia cada vez toman más fuerza y “lo que se ve, no se pregunta”.



Durante su visita al programa “Espectáculos”, Vanessa Jerí dio a entrever que, efectivamente, Jefferson Farfán terminó con Yahaira Plasencia. “En si no se sabe si están o no porque ya no hay esa relación como antes, ahora están más fríos”, dijo.

