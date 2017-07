Isabel Acevedo sobre Christian Domínguez: "No se me declaró, solo fluyeron las cosas" [VIDEO]

La bailarina Isabel Acevedo fue invitada al programa En Boca de Todos. Ella participó del sketch "El espejo de la verdad" y enfrentó las preguntas que le hizo la periodista Alexandra Hörler sobre su relación con el cantante Christian Domínguez.



Isabel Acevedo dijo que se siente muy feliz al lado del cantante. "Estoy contenta de estar al lado de una persona que me ama mucho y siempre me lo demuestra todos los días, eso es lo más importante", indicó la bailarina.



La bailarina también reveló que Christian Domínguez nunca se le declaró y que sólo se fluyeron las cosas. Esta declaración sorprendió a más de uno. "No hubo una declaración, fluyeron las cosas y nació", dijo Isabel Acevedo.



Isabel Acevedo también reveló que le gustaría que Christian Domínguez sea el padre de sus hijos en un futuro. "No es algo que esté en nuestros planes casarnos, no me casaría todavía, pero sí me gustaría que fuera el padre de mis hijos", indicó la bailarina.

