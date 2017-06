Karla Tarazona: Isabel Acevedo dice que le "llegan" sus críticas

La actual pareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, aseguró que le resbalan los comentarios de Karla Tarazona. “En realidad, me llega, no me interesa lo que habla Karla. Tengo 23 años, por qué me voy a estar perjudicando por lo que diga. O sea, me llega, me resbala. Me causa gracia”, dijo ‘Chabelita’.



En tanto, Christian Domínguez precisó que no les importa opinar sobre las expresiones de Karla Tarazona.



“No nos interesa saber u opinar de esos temas (los comentarios de Karla). Solo hablamos de los amigos, la familia. No vamos a estar respondiendo a cada cosa que dice. ¿Cómo aguantamos tanto? Porque en nuestra mente solo están nuestras familias, mis hijos y amigos”, señaló Christian Domínguez.

En otro momento, Christian Domínguez dijo que se enteró dos días después del asalto que sufrió Karla Tarazona. “Me enteré dos días después por el periódico, tampoco creo todo lo que se publica. No me comentaron nada directamente. Solo me comunico con ella para hablar con mi hijo”, sentenció el ‘Wachimán’.

Por otro lado, Isabel Acevedo asegura que confía en Christian Domínguez y que sabe que las chicas de su club de fans le escriben.



“Confío en él hasta que encuentre algo raro... Pero sé que hay chicas de su club de fans que le escriben. Es Christian Domínguez, pues”, detalló Isabel Acevedo.