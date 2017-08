Christian Domínguez: Así rehace su vida bailarín que dejó Isabel Acevedo por cantante [VIDEO]

Christian Domínguez no fue el único que le rompió el corazón a Karla Tarazona. Antes de empezar su relación con el cantante, Isabel Acevedo sostenía una relación de varios años con el coreógrafo Kervin Valdizán.



Amigos cercanos de Kervin Valdizán afirman que la relación que sostenía con Isabel Acevedo era sólida hasta que apareció Christian Domínguez en la vida de la bailarina. El coreógrafo ha logrado sobreponerse del dolor y ahora viaja por el mundo.



Kervin Valdizán publica en su Facebook fotos de su viaje a Paris. "Francia - Paris un país increíble, 1 de mis sueños ya cumplidos. Gracias a Dios por esta bendición y eso que todavía el viaje no acaba ¡Vamos con todo!", escribe el coreógrafo, ex pareja de Isabel Acevedo.



Kervin Valdizán viajó a Paris junto a cuatro de sus amigos, así se puede ver en su red social. El coreógrafo dio la vuelta a la página de su relación con la bailarina Isabel Acevedo, quien terminó su relación por Christian Domínguez.



