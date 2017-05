Isabel Acevedo se lanza con todo y destruye a Karla Tarazona con esto [VIDEO]

¡Se cansó! Isabel Acevedo, actual pareja de Christian Domínguez ya no aguantó más y respondió con todo a Karla Tarazona luego que la modelo la calificara de 'tramposa' y desleal.



Karla Tarazona declaró en 'El Reventonazo de la Chola' que Isabel Acevedo acompañaba a todos los conciertos y giras a Christian Domínguez cuando él y ella aún seguían juntos y que fue desleal porque no respetó el hogar que había formado con el cantante de 'La Gran Orquesta Internacional'.



Isabel Acevedo a la salida de 'El Gran Show' y visiblemente molesta decidió responderle y espera que Karla Tarazona baje el tono de sus declaraciones por el bien de todos.

Karla Tarazona habla de Isabel Acevedo

"Ella puede decir millones de cosas, pero yo estoy tranquila. Tengo a mi familia conmigo, tengo a Christian conmigo, y a la familia de él también. Por eso me siento bien", declaró a Espectáculos Isabel Acevedo.



La pareja de Christian Domínguez aclaró que ella no se metió en la relación del cumbiambero y Karla Tarazona. "Nuestra relación se fue dando poco a poco", agregó Isabel Acevedo.



"Lamentablemente yo nunca he salido a hablar. Por respeto y prefiero dejarlo ahí. Obviamente que hablen mal de ti incomoda, pero mejor uno mejor respira y en vez de decir tonterías, piensas mejor las cosas y en mi caso prefiero quedarme en silencio", dijo Isabel Acevedo.

Isabel Acevedo prefiere no opinar de Karla Tarazona. (Video: América Tv)

Sobre el viaje a Chile, a donde supuestamente viajó con Christian Domínguez, Isabel Acevedo recalcó que ella viajó porque es bailarina y fue a hacer un casting en el país mapocho y que fue casualidad que el cantante esté en el mismo lugar.



"Yo sé lo que he hecho, por eso estoy tranquila. No tuvimos una amistad directa y yo la veía porque trabajaba con Christian y solo fui a dos reuniones", recalcó la popular 'Chabelita' sobre la supuesta 'deslealtad' que tuvo con Karla Tarazona.



Finalmente, Isabel Acevedo indicó que Karla Tarazona repite lo mismo de siempre. "Hasta ahorita es lo mismo, solo que lo dice de manera distinta, pero yo no tengo nada que decir".



"Es su versión, yo tengo mi versión. Yo no he hablado con ella, quien habló con ella es Christian. La relación es de ellos y ellos tienen la última palabra. Ella puede decir muchas cosas, pero yo nunca le voy a responder, más que nada por el hijo que tienen", aclaró Isabel Acevedo