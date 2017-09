Isabel Acevedo, pareja de Christian Domínguez, tomó una radical decisión. La bailarina envío una carta notarial a Karla Tarazona para exigirle que se retracte y no vuelva a hablar de ella en medios de comunicación.

Según el documento, Karla Tarazona tiene 24 horas para retractarse por todo lo que ha dicho en TV. Además, Isabel Acevedo señala que la ex de Christian Domínguez la tilda de 'loca, fresca y enferma' durante uno de los programas de 'Espectáculos'.

"Solicito se rectifique inmediatamente en un plazo no mayor a 24 horas en referencia de las versiones falsas vertidas por su persona en mi contra y en mi agravio a través de los diferentes medios de comunicación que se transmiten en señal abierta, tales como el programa de televisión Espectáculos que se transmite en el canal 2, los días 29 de junio y 7 de julio del 2017", se lee en la carta notarial de Isabel Acevedo.

¿Qué dice Karla Tarazona al respecto? La ex de Christian Domínguez fue sorprendida por la carta notarial. Según contó a la reportera de 'Espectáculos' aún no recibía nada porque estaba de viaje con sus hijos. Sin embargo, no dudó en mandar este mensaje:

Carta Notarial a Karla Tarazona

"¿Que me rectifique?¿Perdón?¿De qué me tengo que rectificar? ¿Acaso le dije: anda paséate con marido ajeno a los viajes? (...) Me da gracia. Igual si esa carta llega a mi poder, será respondida a la brevedad posible. Así como se la respondí al novio. Y así dicen que no le gusta la peliculina", dijo Karla Tarazona.

Así como Isabel Acevedo, Christian Domínguez también le envió una carta notarial a Karla Tarazona hace un mes aproximadamente. En el documento, el cantante le pedía a su ex que deje de hablar de él habría consecuencias legales.

Karla Tarazona no dudó en responderle a Christian Domínguez vía carta notarial también. Incluso, se animó a recomendarle algunas ideas para el proceso legal que quería iniciar en su contra. Esta respuesta no le gustó al cumbiambero y decidió entablar tres demandas.

Como si eso no fuera suficiente, Karla Tarazona también decidió entablar 2 demandas: Una por alimentos para regularizar los pagos y montos que Christian Domínguez debe darle por su hijo Valentino, y la otra por poner la vida del pequeño en peligro.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.