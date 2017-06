Isabel Acevedo: Tula Rodríguez la critica así por ningunear a vedettes

Tula Rodríguez criticó duramente a la pareja de Christian Domínguez, la bailarina Isabel Acevedo, quien minimizó a las ‘vedettes’.

“Lo que pasa es que ella (Isabel) no ve más allá de Christian, entonces, no tiene más cerebro de lo que ve al frente. La ignorancia es muy atrevida. Ella es una bailarina muy bonita, bueno... talentosa. Cuando ya chocan con mi chamba, con lo que me reventé el ‘lomo’ trabajando, me molesta. Gracias a eso (haber sido vedette) tengo una empresa y una familia”, indicó Tula Rodríguez, quien celebró 10 años de ‘Tula spa’.

“El secreto de mi éxito es trabajar con mucho esfuerzo y brindar con ‘Something Special’”, mencionó Tula Rodríguez.

¿Consideras que le queda grande el nombre de vedette?



Sí. Está lejos, le pediría que no mire un árbol, sino el bosque. Me parece una falta de respeto de su parte.



Isabel aclaró que no es una vedette, sino una bailarina profesional...



Profesional o no, pero no ganó (en ‘El gran show’). ¿Cómo haríamos? Podría sobresalir por el talento que tiene, pero cuando habla esas cosas, desmerece su talento.

Karla Tarazona se ríe de Isabel Acevedo.

Dijo que hay una gran diferencia entre las vedettes peruanas con las argentinas...



¿Así dijo? ¡Que se largue a Argentina pues! ¿Qué hace acá?



¿Algún día aceptarás ir a ‘El Gran Show’?



Desde hace 10 años digo que no, para qué alterar el ‘gallinero’ (familia). Ahora digo que no, pero yo no sé mañana.

SE BURLA DE ‘CHABELITA’



Por otro lado, Karla Tarazona aprovecha cada oportunidad para provocar y burlarse de Isabel Acevedo, pues compartió en redes sociales un video donde baila el tema ‘En tu cara’ de Chris Milligan, y se divierte poniendo ‘cachitos’, en referencia al comentado ‘ampay’ del ‘Wachimán’ con la Miss Tarapoto.



El público de inmediato relacionó el post, que se viralizó, como un mensaje para Isabel Acevedo.