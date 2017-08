Isabel Acevedo: ¿qué dijo Christian Domínguez sobre supuesto video íntimo de 'Chabelita'?

Christian Domínguez e Isabel Acevedo siguen disfrutando de su amor y no piensan gastar energías en denunciar la cuenta de Facebook ‘Chibolo peruano’, donde apareció un post con una foto de Chabelita dejando entrever que tendría un video íntimo.



“No vamos a proceder legalmente por la clase de página que es y tampoco por las publicaciones o memes que han lanzado algunos artistas. Claramente se ve en esa publicación que no es Isabel, es lamentable que exista este tipo de páginas. No se puede jugar con la dignidad e intimidad de las mujeres”, detalló Christian Domínguez, que se encuentra en Cajamarca con Isabel Acevedo.



Es penoso porque no nos metemos con nadie, no hablamos de nadie, vivimos tranquilos y felices.



Por otro lado, Isabel Acevedo, a través de su cuenta en Facebook, colgó algunas fotos al lado de Christian Domínguez, donde refiere que es muy feliz a su lado y que la pasa bien con la familia del cantante.



“Nuestro primer día en Cajamarca y tu familia maravillosa, amor”, posteó y Christian Domínguez respondió: “Sí, mi amor, el primer día. Yo ya me fui a trabajar, pero ya sé que te están engriendo porque ya me van comentando cositas que esperaba, porque es el sentir de toda la familia que ya conoces... disfruta, amor, te amo muchoteeee”.



En otra publicación que acompaña con una fotografía de unos viejitos bailando, Christian Domínguez le dice a Isabel Acevedo que estarán juntos por siempre.



“Así seremos, mi amor, hasta el último día de nuestras vidas bailando. Te amo, bebé”, escribió Christian Domínguez.

Karla Tarazona anillo de Isabel Acevedo

KARLA TARAZONA: NO MIENTAS

Por su parte, Karla Tarazona dijo tener más pruebas de la infidelidad de Christian Domínguez.



“No me digan mentirosa, porque cuando uno tiene las cosas claras y sabe lo que dice, eso fastidia. Como me pidieron pruebas, para muestra un botón. Hay muchas cosas más. Si no me dices mentirosa, no hago nada; pero si sigues terco, atente a las consecuencias”, puntualizó Karla.



(C. Chévez/ J.Valle)