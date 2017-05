Ivana Yturbe: Antonella De Groot la criticó así por ofenderse cuando la llamaron ‘Princesa Inca’

Antonella De Groot, esposa de Mauricio Diez Canseco, lamentó las palabras de la modelo Ivana Yturbe, quien se ofendió cuando la llamaron ‘Princesa Inca’.

“Es lamentable escuchar un comentario así. En mi caso, yo soy cusqueña y me siento orgullosa de que me digan ‘inca’, para mí es un orgullo, no algo que me deba avergonzar”, expresó Antonella sobre Ivana Yturbe, mientras promueve la campaña ‘Abriguemos a nuestros hermanos de Puno’.

Asimismo, aconsejó a Jessica Newton a que se preocupe más en la preparación cultural de las candidatas en alusión a la controversia desatada por Ivana Yturbe.



“Deben poner más atención en prepararlas para que sepan qué responder y no quedar en ridículo”, finalizó sobre lo ocurrido con Ivana Yturbe.