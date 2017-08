Ivana Yturbe en estado de ebriedad: Jazmín Pinedo cuenta qué pasó con la modelo para que termine así [VIDEO]

Ivana Yturbe protagonizó un bochornoso incidente durante el concierto de Marc Anthony y Carlos Vives. La modelo fue vista en completo estado de ebriedad tambaleándose en los brazos de Jazmín Pinedo. La conductora de 'Espectáculos' salió al frente para aclara qué fue lo que pasó y cuál era su participación en el tema.

En primer lugar, Jazmín Pinedo aclaró que ella no llegó junto a Ivana Ytube y Jota Benz, hermano de Gino Assereto al concierto. La conductora indicó que estuvo con Maricris Rubio y su pareja, y Antonio Pavón.

Al pasar el tiempo durante el concierto, Jota Benz se contactó con Gino Assereto y le pidió que se uniera a él junto a Jazmín Pinedo y el resto del grupo. Al hacerlo, todos se encontraron con Ivana Yturbe. En ese instante todo iba bien.

Sin embargo, según Jazmín Pinedo, de un momento a otro Ivana Yturbe empezó a beber más de la cuenta. Uno de los asistentes le pidió a la pareja de Gino Assereto que le quitara el vaso de alcohol de las manos para que no siga. Ella lo hizo, pero luego de unos minutos, la modelo ya se encontraba borracha.

Ivana Yturbe en concierto Ivana Yturbe en concierto Ivana Yturbe en concierto

"Como se lo dije a ella en ese momento y lo vuelvo a repetir: yo estoy de acuerdo con que todas las personas salgan a divertirse. A mí de vez en cuando me gusta tomarme mis traguitos, pero yo creo que, no solo porque eres pública, sino porque existen límites con lo que te podría o no suceder. Por eso es importarse medirse en ese tipo de circunstancias", dijo Jazmín Pinedo.

Así mismo, la conductora de 'Espectáculos' desmintió que Jota Benz e Ivana Yturbe hayan discutido. Sin embargo, Jazmín Pinedo sí aceptó que en un punto de la noche la Reina del Banano se puso a llorar.

"Si ellos discutieron, si ellos pelearon, si están o no están, salen o no salen, eso no me interesa. No es mi problema. Jota Benz es el hermano de mi pareja pero hasta ahí llega. Cuando se porta mal, le diré que se porta así, si se porta bien, estaré ahí para aplaudirlo. Pero no sé si haya algo entre ellos", dijo Jazmín Pinedo.

Una de las cosas que más le molestó a la 'chinita' durante toda esta situación es que cuando ayudaba a Ivana Yturbe, los asistentes al concierto le pedían fotos. "Mientras me la llevaba en un brazo y tenía mi pan en el otro, la gente decía: 'Jazmín, Ivana, una foto' y yo: ¿me están hablando en serio?"