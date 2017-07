Ivana Yturbe se destapa por Fiestas Patrias con atrevidas fotos en catarata

Ivana Yturbe decidió una vez más dejar con el ojo cuadrado a sus seguidores. La joven participante de Combate compartió fotografías de un corto viaje que realizó con sus amigos por Fiestas Patrias y dejó a muchos sin aliento.

¿Qué pasó esta vez? Ivana Yturbe lució una ropa de baño entera para disfrutar de la naturaleza y mojarse en las aguas de una catarata junto a sus amigos. A pesar de ser un traje de una sola pieza, la prenda dejaba mucho a la imaginación.

"Give the ones you love wings to fly, roots to come back, and reasons to stay! #nature #jungle #fun #friends #independance #vacation" (Dale a los que te aman alas para volar, caminos para volver y razones para quedarse), escribió en su cuenta Instagram Ivana Yturbe.

Las fotografías de la modelo superaron los 15 mil likes y se llevó todos los elogios de sus seguidores en Instagram. Esta no es la primera vez que Ivana Yturbe deja a sus seguidores con la boca abierta.

Una publicación compartida de Ivana Yturbe (@ivanay96) el 29 de Jul de 2017

