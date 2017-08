Ivana Yturbe y Emilio Jaime se mandan tremendo baile caliente en TV [VIDEO]

Desde que Ivana Yturbe y Mario Irivarren confirmaron el fin de su relación, la joven ha sido relacionada con un par de sus compañeros en Combate. El primero fue Jota Benz, hermano de Gino Assereto, y ahora, Emilio Jaime.

Así es. Emilio Jaime, el ex de Michela Elías y Flavia Laos, está cada vez más cerca a Ivana Yturbe. Ambos aseguran que solo son amigos, pero los acercamientos entre ellos en Combate y fuera del programa son más que evidentes.

No olvidemos que Emilio Jaime es el joven que 'Amor Amor Amor' ampayó celebrando hasta altas horas de la noche el cumpleaños de su ex, Flavia Laos. Aunque no pusieron fotografías compartiendo juntos en Instagram, lo cierto es que sí fueron captados ingresando a un departamento después de cenar.

Ahora, no sabemos si Emilio Jaime decidió olvidar para siempre a Flavia Laos con Ivana Yturbe. Lo que sí se sabe es que entre los participantes de Combate hay un acercamiento evidente y solo dependerá del tiempo saber si es amistad o algo más.

Ivana Yturbe y Emilio Jaime

Pero eso no es suficiente. Ivana Yturbe se presentó en el programa Cuéntamelo Todo y fue sorprendida por la presencia -sin polo- de Emilio Jaime. Por eso, el programa decidió ponerlos a prueba con diferentes géneros musicales.

La pareja tuvo una mejor performance con la música del reggeatón en donde incluso intentó hacer unas piruetas. Ivana Yturbe y Emilio Jaime sorprendieron al panel de Cuéntamelo Todo cuando el joven levantó por los cielos a su compañera. Ella, no se hizo problemas para que su amigo la cargue.

Sin duda, otro momento en el que muchos suspiraron fue cuando Ivana Yturbe y Emilio Jaime interpretaron bachata. El combatiente se mostró muy seguro y no dudó en acercarse mucho a su compañera. Ella, por los nervios, volteó el rostro para evitar la cercanía.

