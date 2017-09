El lunes pasado se vivió una tensa noche en Combate. Ivana Yturbe fue sentenciada y a pesar de que no fue eliminada, la modelo tuvo que escuchar frases bastante duras acerca de su participación en Combate.



Los chicos realities tuvieron que elegir entre Ivana Yturbe y Alán Massa. Al principio la balanza se inclinaba por el Míster Perú, fueron muchos integrantes del programa de competencia quien le mostraban al modelo su apoyo y a Ivana su rechazo.



Diego Chávarri fue bastante duro con Ivana Yturbe, a quien acusó de ser engreída. "Ella dice que mi presencia le molesta, si va a al rojo y alguien también la incómoda ¿A dónde se va a ir?", declaró el integrante del equipo verde.



Ivana Yturbe se mostró en momentos bastante sensible, casi llora por las críticas que recibió. La integrante del equipo verde Stephany Loza votó por la modelo, sin embargo mostró su molestía porque nadie quería a Yturbe.



No todo fue color de hormiga para Ivana Yturbe, Shirley Arica y Marilyn Otero. Arica indicó que sentía cargamontón hacia la modelo. "Conmigo siempre va a contar y va a tener mi apoyo", indicó La Chica Realidad. Mira los duros momentos que vivió la modelo aquí.

