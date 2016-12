Ivana Yturbe se luce con este futbolista en redes sociales ¿Y Mario Irivarren? [VIDEO y FOTOS]

Ivana Yturbe y Mario Irivarren nunca quisieron confirmar o negar si es que su relación había llegado a su fin después que el guerrero se besara con Julieta Rodríguez en una discoteca. La pareja ha sido captada en más de una oportunidad disfrutando de eventos y salidas.

Sin embargo, ninguno de los dos quiere aceptar o desmentir las especulaciones sobre su relación. Incluso Jessica Newton pidió en Amor Amor Amor que no le vuelvan a mencionar a Mario Irivarren.

Sin embargo, un nuevo video que ha compartido Ivana Yturbe ha levantado las dudas sobre si la relación verdaderamente llegó a su fin. En la publicación de Instagram, la modelo se luce acompañada de Diego Zurek, un futbolista de la Universidad San Martín de Porres.

Ivana Yturbe y futbolista

"Feliz como un bebe viendo las cosas de navidad" fue el mensaje que escribió Ivana Yturbe en su cuenta Instagram. Como respuesta, el exseleccionado de la sub 20 escribió: "yo el bebé?". La modelo no se quedó callada y puso este mensaje: "Claramente bebitito jajajja"

Aunque parece que existe una gran amistad entre Ivana Yturbe y el futbolista Diego Zurek, muchos cibernautas le escribieron mensajes criticando a la modelo porque ella había comentado que nunca estaría con un deportista por su mala fama. Mientras que otros seguidores le preguntaban por Mario Irivarren. Otros incluso señalaron que el futbolista tiene pareja.

"Está mejor que Mario"



​"Demasiado linda para que se te ocurra seguir con la calavera... Eso es no quererte a ti misma!!! Estás muy bonita"



"No se ilusionen el tiene novia mejor dicho mujer"



"Ella lo hace a propósito para que vayan y le digan a Mario que los peloteros son su debilidad"



"Que feo que coquetees así por llamar la atención de Mario. Ese chico tiene no "enamorada" no noviecita " tiene SEÑORA respeta eso"

A pesar de los diferentes mensaje que ha recibido Ivana Yturbe en su cuenta Instagram, la modelo ha decidido no responder ninguno y aún queda la duda si se trata de un amigo o algo más. ¿Qué dirá Mario Irivarren?

Mario Irivarren e Ivana Yturbe

