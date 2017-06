"Ivana Yturbe y Luciana Fuster, no vale la pena pelear por un hombre", dice Brenda Carvalho

“No vale la pena pelearse por un hombre”, fue el consejo que le dio Brenda Carvalho a las integrantes de ‘Combate’, Ivana Yturbe y Luciana Fuster, quienes vienen protagonizando acaloradas discusiones en el programa por culpa de Mario Irivarren.

“Las dos tienen un roche, me han contado que detrás hay una historia, pero no sé si es verdad o no. Se están sacando sus trapitos y me da mucha pena que sea delante de cámaras. Creo que deben conversar fuera del set y llegar a un acuerdo”, sostuvo Brenda Carvalho.

Ambas se dicen de todo y señalan que la ‘manzana de la discordia’ sería Mario Irivarren...



Intenté juntarlas detrás de cámaras (en ‘Combate’), pero no se pudo. Quise que limen asperezas, pero no hay cómo hacerlo. Cuando una persona no quiere, pues no quiere. No entienden razones.



Ivana la calificó de ‘cara de palo’ a Luciana y dijo que ‘entre amigas hay códigos’...



Hay un ‘roche’. Una dice que sí y otra que no. No tengo la menor idea y prefiero no meterme.

Ivana Yturbe y Luciana Fuster se volvieron a pelear en 'Combate'.

¿Consideras que vale la pena pelearse por un hombre?



No vale la pena. El hombre va y viene, hay millones en el mundo y una puede cambiar cuando quiera. No se puede vivir aferrada a alguien, sobre todo siendo tan jovencitas. Toda mujer tiene opciones de cambiar, pero mejor no me meto.