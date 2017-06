Ivana Yturbe y Luciana Fuster enfrentadas ¿por Mario Irivarren? [VIDEO]

Ivana Yturbe y Luciana Fuster son los nuevos jales de Combate. Las dos jovencitas sorprendieron a todos con su ingreso al reality de competencia de ATV. Sin embargo, dejaron en claro que, pese a ser compañeras, no están ni cerca de ser amigas.

¿Qué pasa entre ellas? Al parecer el motivo de su enfrentamiento no es algo nuevo. Hace algunos meses atrás, Brunella Horna dejó entrever que algo había sucedido entre Luciana Fuster y Mario Irivarren cuando Ivana Yturbe y el chico reality terminaron.

Sin embargo, la modelo nunca quiso aceptar o negar tal rumor y solo se limitó a decir que siempre existen chicas que quieren meterse en relaciones estables. Ahora, Ivana Yturbe y Luciana Fuster están cara a cara en Combate pero ninguna de las dos quiere explicar qué pasa.

"Yo no pongo cara de nada. No sé si no se dan cuenta pero mi expresión siempre es la misma. Si es por ella, entonces pregúntenle a ella por qué las caras", dijo Luciana Fuster.

"Amigas no somos.Yo no puedo no ver a nadie ni en pintura, sino no estaría aquí. Yo solo he dicho que no es mi amiga, nada más. Yo no tengo ningún problema con ella", dijo Ivana Yturbe.

Sin embargo, cuando a Ivana Yturbe se le preguntó directamente si es que su mala relación con Luciana Fuster era por Mario Irivarren, la modelo dijo que no hablaría de ello. Al parecer, este tema tiene para rato.

Luciana Fuster e Ivana Yturbe

