Ivana Yturbe hizo llorar a Luciana Fuster en Combate y soltó lamentable comentario [VIDEO]

Ivana Yturbe sorprendió con su comportamiento en Combate. ¿Qué pasó? La ex (o actual) de Mario Irivarren optó dejar el equipo Rojo y pasar al Verde. Esta decisión prácticamente hizo que Luciana Fuster tuviera asegurado un puesto en el equipo contrario por la enemistad que ambas tienen.

Sin embargo, cuando Ivana Yturbe informó la decisión que tomó, soltó una frase que no fue del agrado de ninguno de los combatientes. "Desde que vi Combate y desde la primera vez que pisé el set siempre fui Rojo. Pero como siempre hago lo que quiero, me voy al equipo Verde"

Sus nuevos compañeros no vieron con buenos ojos el ingreso de Ivana Yturbe en su equipo. "Yo no creo que ella merezca estar en el equipo Verde (...) Me pareció un poco soberbio el comentario que dijo y no es nada bueno entrar así en un equipo. Tienes que tratar de llevarte bien con todos para trabajar", dijo Diego Chávarri.

Con la decisión de Ivana Yturbe, Luciana Fuster pasó automáticamente al equipo Rojo. A diferencia de la 'Reina del Banano', los compañeros del equipo liderado por Gino Assereto se acercaron para saludarla con mucho cariño y con buenas palabras.

Ivana Yturbe pasa al equipo Rojo

Pese a esto, Luciana Fuster derramó unas lágrimas y lamentó que la decisión egoísta de Ivana Yturbe la perjudicara. "De hecho molesta. Por la decisión de una tercera persona tenga que perjudicarme. Yo creo que si no se sintió cómoda en el equipo Rojo por lo que dijo de que 'ella habla con el dueño del circo y no con los payasos' no sé qué tan cómoda se sienta en el otro lado", dijo llorando la Miss Teen Internacional.

Luciana Fuster agradeció las muestras de cariño de su nuevo equipo y también las del equipo Verde, quienes la despidieron con mucho cariño. Sin embargo, dijo que lo que quería era quedarse en el equipo Verde "Yo sabía que si Ivana se iba a un lado, yo como su competencia directa iba al otro ¿Por qué? No sé. Me han puesto a competir con otras personas y también puedo competir con otras".

Gino Asssereto, capitán del equipo Rojo señaló antes de las decisión de Ivana Yturbe, él había conversado con ella y le sorprendió la decisión final que tomó yéndose al otro equipo. Incluso, le advirtió a Pancho Rodríguez de que tendrá que trabajar mucho con la modelo porque es floja.

"Pensé que Ivana iba a ir al Rojo pero el equipo y te lo digo Luciana, cada una de las personas que ves a tu lado querían que estés aquí (...) La quiero a Ivana, bueno es floja y vas a tener bastante trabajo Pancho pero cuando la empujas, ella avanza. El equipo Rojo va a ganar con Luciana, gana", puntualizó Gino Assereto.

Luciana Fuster llorando por culpa de Ivana Yturbe

