Ivana Yturbe asegura que terminar con Mario Irivarren fue una buena decisión y no suelta a Luciana Fuster [VIDEO y FOTOS]

La guapa Ivana Yturbe es el nuevo ‘jale’ de ‘Combate’, asegura que terminar con Mario Irivarren fue la mejor decisión, pero tiene el mejor concepto de él. Le gusta que la conquisten con detalles y cuando se enamora no se fija en el físico, sino en la forma de ser de la persona.



Ivana, muchos dicen y creen que tú eres una chica creída, engreída...

Engreída soy, pero creída para nada. Todos debemos tener los pies sobre la tierra.



¿A qué te refieres con engreída?

Mira, soy hija única. Mi mamá y mi abuela siempre me han engreído.



¿Caprichosa?

No.



¿Y tu padre?

Mi papá falleció hace seis años... La pérdida la tomé con tranquilidad, pero perder a un papá es extraño. De hecho lo extraño, pero así son las cosas. No éramos muy apegados tampoco.



¿Siempre buscaste la figura paterna en tus enamorados?

Yo no busqué la figura paterna en ninguna de mis exparejas.



Tu relación con Mario Irivarren siempre fue intermitente, terminaban y regresaban. ¿Cómo quedó ahora?

Todo bien. Tomamos la decisión los dos y por el momento creemos que es la mejor decisión. Todo está bien.



¿Podrían regresar?

En realidad ahora estamos tranquilos y felices. Así queremos estar.



¿Sigues hablando con el futbolista Neymar?

Para nada. Créeme que mi relación con Mario estaba tan sólida que nadie podía derrumbarla. Siempre dije que hablaba con él para pedirle favores, como para que me envíe saludos para los amigos.



Aclaraste que a Mario no le molestaba tu amistad con él...

Él sabe que Neymar es amigo de mi hermano.



¿Qué tal la soltería?

Estoy tranquila.



¿Te sientes libre?

Jamás me sentí atada.



¿Es verdad que eres muy celosa, posesiva?

La gente habla por hablar. Celosa soy, pero posesiva no.



¿Por qué crees que no le caes a alguna gente de tu entorno?

Yo soy una chica sin caretas. Lo más lindo en una mujer es ser una mujer real.



Y en televisión hay mucha gente con caretas...

Sí, qué horrible. Aparentan ser algo que no son...



Se hacen tus amigas y luego te traicionan...

Sí. Se inventan un personaje en televisión, pero en la vida real son terribles.



¿Eso pasó con Luciana Fuster?

Ya dije lo que tenía que decir (dejó entrever que Luciana tuvo un interés hacia Mario).



¿Le confiaste todo?

Ella fue a comer con mi familia, se sentó en la misma mesa con mi mamá.



¿Por eso fue más doloroso?

Mira, después de que mis amigas me contaran tantas cosas, ya me lo esperaba.



¿Qué te hizo?

Hay cosas que no esperas de una amiga. A la gente como ella, la

desechas.



¿Nunca te había traicionado una amiga?

Nunca.



¿Fue por Mario?

No quiero meter a terceras personas. Ella sabe lo que hizo. Fue una deslealtad de su parte. A las personas que no me suman, prefiero mantenerlas alejadas de mí.



¿Cuáles son los códigos que deben existir entre amigas?

Creo que la honestidad. Yo soy muy honesta. Que me odien por lo que soy, a que me quieran por lo que no soy.



¿Prohibido mirar al ex de la amiga?

Obvio. Qué horrible, imagínate. No hay forma.

Ivana Yturbe y Luciana Fuster se volvieron a pelear en 'Combate'.

¿Cómo eres como enamorada?

Soy muy detallista, cariñosa.



¿Pides claves de Facebook?

No, nunca tanto.



¿Y siendo Mario un chico tan popular, las chicas se le lanzaban?

No sé. No revisaba sus teléfonos porque quien busca, encuentra.



¿Qué aprendiste de Mario?

Es un chico supereducado, maduro, responsable, muy chamba. Hace de todo por su familia.



Creo que sigues enamorada...

Siempre voy a decir cosas buenas de él. Es un chico A1.



¿Por qué se acabó?

Fue mutuo acuerdo, pero más no diré.



¿Son amigos ahora?

Eso será difícil. Pero tenemos una buena relación.



¿Conquistarte es difícil?

Soy muy enamoradiza. Para empezar, si me fijo en un chico debe tener ciertos valores; si tiene eso, conquistarme no es tan difícil.



Quienes se enamoran rápido, también sufren mucho, ¿no?

Tienes que saber manejarlo. Yo no me enamoro del físico, sino de su forma de ser.



¿Te gustan los detalles?

Me encantan.



¿Detalles caros o simples?

En lo más simple está lo más lindo, lo más romántico.



Y cuando un muchacho te gusta, ¿das el primer paso?

No. Soy muy rochosa. O sea, soy media risueña, pero no andar coqueteando.



Ahora que estás soltera, ¿cuántos ‘tiburones’ están al ataque?

Estoy tranquila. No soy mucho de salir, soy superhogareña.



Ingresaste a Combate’, ¿vas a dejar el certamen?

No, ni el certamen ni mis estudios. Mi preparación para el certamen sigue en pie.



¿Qué estudias?

Gastronomía. Siempre me gustó cocinar desde pequeña.



Nadie hubiera imaginado que te gusta cocinar...

Ninguno de mis amigos me cree. Cuando cocino se quedan fascinados.



(Jhonny Valle)