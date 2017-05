¿Ivana Yturbe terminó con Mario Irivarren? La persona que menos esperas revela esto [VIDEO]

Los rumores de una separación entre el chico reality Mario Irivarren y la modelo Ivana Yturbe se hicieron fuertes esta semana. Sin embargo, las personas que menos esperas sacaron cara por la parejita.

Algunos seguidores de Mario Irivarren creen que Ivana Yturbe lo terminó y la insultan por dejarlo en el momento más duro de su vida. Esto indignó a la organizadora de certámenes de belleza Jessica Newton y al novio de la Miss Perú Valeria Piazza, Pierre Cateriano.

Ambos defendieron a Ivana Yturbe y acabaron con los rumores, en especial Pierre Cateriano, quien reveló que el sábado a las 8:30 de la noche la modelo y Mario Irivarren estuvieron juntos. Por su lado Jessica Newton expresó que ese rumor es falso y que los jóvenes están unidos y felices.

Ivana Yturbe declaró hace seis días al diario El Popular que Mario Irivarren no daría declaraciones a la prensa sobre el caso de su hermano. “Se trata de un asunto delicado y se acepta su decisión. Por respeto a su familia prefiero no hablar de lo que ocurre con su hermano. Eso no quita que Mario tenga mi total apoyo”, declaró Ivana Yturbe a la publicación.



Ricardo Javier Irivarren León fue detenido por la Policía Nacional en un hotel de Los Olivos cuando estaba empaquetando droga para ser enviada a España. El hermano de Mario Irivarren fue sorprendido cuando aún tenía los guantes quirúrgicos.