Ivana Yturbe contó en TV cuál es su método anticonceptivo y Jéssica Newton le jaló las orejas [VIDEO]

¿Ivana Yturbe se fue de avance? La pareja de Mario Irivarren estuvo en el programa Amor Amor Amor el día miércoles para hablar sobre el ampay cuando salía de una clínica ginecológica. La modelo llegó al set para confirmar lo dicho por el participante de Esto Es Guerra: NO estaba en la dulce espera.

Sin embargo, Ivana Yturbe explicó con lujo de detalles por qué asistió a un establecimiento de salud para hacerse unos exámenes. La modelo contó que ella utiliza un implante subdérmico como método anticonceptivo pero que recientemente se rompió y tuvo que ir a hacerse unos exámenes por su nivel de hormonas.

"Yo me cuido con un anticonceptivo y se ha partido, entonces tengo un montón de síntomas terribles. Depende de los resultados de los exámenes determinarán si me lo sacan y también quieren ver si me está haciendo daño porque son un montón de hormonas", dijo Ivana Yturbe en Amor Amor Amor.

Mario Irivarren habla del embarazo de Ivana Yturbe

Apenas terminó su entrevista, Jéssica Newton llegó al set de Amor Amor Amor para hablar con Ivana Yturbe. Ambas entraron a una oficina a conversar y mientras eso ocurría, la modelo de 20 años se puso a llorar.

Al ser consultada sobre por qué Ivana Yturbe se ponía así, Jéssica Newton comentó que hay ciertos temas personales, como su método para cuidarse y no salir embarazada, que no deben ser comentados en TV. Por eso tuvo que conversar con ella y 'jalarle' las orejas.

"Yo sé que Rodrigo es encantador y Gigi es adorable. Yo sé que todos quieren ir a Amor Amor Amor, pero creo que hay que ir para contar logros y cosas importantes cuando se trata de querer llevar una banda y una corona nacional. Las cosas personales se deben guardar de manera personal (...) Tiene que madurar y tiene que aprender que tiene que dejar de declarar ese tipo de cosas en la TV", dijo Jéssica Newton.

Jéssica Newton le jala las orejas a Ivana Yturbe

