Ivana Yturbe: ¿Modelo olvida a Mario Irivarren con hermano de Gino Assereto? [VIDEO y FOTOS]

El romance entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren llego a su fin y como dice el refrán a rey puesto, rey muerto. La modelo se muestra muy cercana al integrante de Combate y hermano de Gino Assereto, ‘Jota’ Benzaquén.



El programa Cuéntamelo Todo tuvo acceso a los detrás de cámaras del reality Combate. Las escenas transmitidas durante el espacio televisivo muestran la cercanía y cariño que hay entre Ivana Yturbe y ‘Jota’ Benzaquén.



Jota’ Benzaquén no tiene reparos en tocarle el rostro a Ivana Yturbe. Además, cuando la modelo se voltea, el chico reality la mira de piez a cabeza. Estas señales demostrarían el interés que hay entre ambos.



En varias ocasiones, Ivana Yturbe evita que las cámaras filmen el acercamiento con Jota’ Benzaquén. Al respecto, la modelo dijo que no había que inventar cosas donde no las hay. "Él me ayuda un montón en los juegos, desde que llegué Jota me ayudo mucho", indica la modelo.

