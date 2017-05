La modelo Ivana Yturbe se pronunció luego de la tremenda ofensa que cometió al indignase de que la llamen 'princesa inca'. La actual pareja de Mario Irivarren lamentó lo sucedido y publicó un video en el que parecía un traje peruano.

"¿Cómo me va a decir 'Princesa Inca'? ¡Por favor! ¡Qué horrible!, me indigno", dijo Ivana Yturbe cuando le preguntaron sobre el supuesto apelativo que le había puesto Neymar cuando conversaban por WhatsApp.

Tratando de poner paños fríos a la situación, Ivana Yturbe escribió un extenso mensaje en el que aclara los comentarios ofensivos que realizó en el programa 'Amor, amor, amor'.

Siempre me he sentido muy orgullosa de ser peruana, he soñado toda mi vida con llevar la corona de Miss Perú. Gracias @jessica.newton.777 por creer en mi y lamento si alguna de mis declaraciones se han tomada de manera equivocada. @rodgonzalesl sabe que nunca me molestaría que me llamen princesa inca y que llevar la banda de mi país es el sueño de mi vida. #reinamundialdelbanano #orgullosadeserperuana #princesainca Una publicación compartida de Ivana Yturbe (@ivanay96) el 25 de May de 2017 a la(s) 10:53 PDT

"Siempre me he sentido muy orgullosa de ser peruana, he soñado toda mi vida con llevar la corona de Miss Perú. Gracias Jessica Newton por creer en mi y lamento si alguna de mis declaraciones se han tomado de manera equivocada. Rodrigo González sabe que nunca me molestaría que me llamen princesa inca y que llevar la banda de mi país es el sueño de mi vida", escribió Ivana Yturbe en sus redes.

Muchos de los usuarios que la siguen en redes sociales consideraron que Ivana Yturbe no fue sincera con esta declaración y la siguieron criticando en sus comentarios.

Recordemos que en los últimos días rumores de un posible embarazo de Ivana Yturbe salieron a la luz. Sin embargo ella se encargó de negarlo con prueba de embarazo en mano.