Ivana Yturbe termina llorando (otra vez) en TV y ofrece disculpas al Miss Perú [VIDEO]

Ivana Yturbe no soportó las críticas de los usuarios en redes sociales por haber dicho que 'se indignaba' porque que le digan 'princesa inca'. Por eso, la joven de 21 años apareció en el programa Amor Amor Amor para aclarar que ella en ningún momento ha tenido algún sentimiento racista en sus palabras.

Pese a que ya se había pronunciado en redes sociales ofreciendo disculpas a todo aquel que se haya sentido ofendido, Ivana Yturbe consideró necesario señalar que no volverá a hablar de su vida privada pues eso hace que su imagen representando al Miss Perú se vea afectada.

"Quiero pedir disculpas por todo lo que está pasando, todo lo que están diciendo desde la semana pasada. Pedirle disculpas a mi organización, al Miss Perú. Ese día Jéssica vino y me sacó del set. No me siento orgullosa de sentarme aquí a hablar de esas cosas, para nada", dijo Ivana Yturbe en el set de Amor Amor Amor.

Ivana Yturbe llora

Pero eso no fue todo. Ivana Yturbe considera que los comentarios en redes sociales sobre sus palabras en TV son muy negativos pues ella nunca tuvo la intención de soltar un comentario racista y solo se refería a que no quería que la ligaran con Neymar.

"Sí, no me siento bien, no me siento orgullosa de nada de lo que está pasando ahorita. Para nada. Me mortifica mucho. En redes sociales me atacan muchísimo porque piensan que yo me referí a, por ejemplo, 'princesa inca', como algo despectivo", dijo Ivana Yturbe entre lágrimas.

Recordemos que en conversación con Amor Amor Amor, Peluchín mencionaba que Neymar la llamaba 'Princesa Inca' pero Ivana Yturbe lo negó.

"¿Cómo me va a decir 'Princesa Inca'? ¡Por favor! ¡Qué horrible!, me indigno", dijo Ivana Yturbe cuando le preguntaron sobre sus conversaciones con Neymar.

Ivana Yturbe princesa Inca

