J.B en coqueteos con Latina [VIDEO]

El imitador Jorge Benavides comentó que viene analizando las propuestas que tiene para volver a la televisión, tras los rumores de su ingreso a ‘Latina’.



¿Es cierto que firmaste por ‘Latina’?

No es así. En verdad tengo varias propuestas, pero todavía no he cerrado ninguna. En las redes me piden que regrese a la televisión y eso me alegra mucho porque hay un cariño por mi trabajo y mis personajes. Y claro, por todo el elenco que me acompaña.

Hay poco espacio para el humor en la televisión...



Es cierto, no hay muchos espacios y algunos alquilan sus horarios. Espero regresar pronto para seguir haciendo reír al público.

Por otro lado, Carlos Álvarez, a quien se voceó como compañero de Jorge Benavides en Willax TV, ayer firmó contrato con esa televisora. (E. C.)