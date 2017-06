El papá del reggaetonero J Balvin pidió un careo con Mark Zuckerberg, dueño de Facebook. El motivo es mucho mas mediático de lo que creemos: las noticias falsas. J Balvin papá quiere manifestarle su molestia por el susto que le provocó tanto a él como a la madre del cantante la noticia sobre la falsa muerte de su hijo en la red social. Sí, un caso similar al del extraterrestre en Nazca, pero volvamos al caso de J Balvin.



“Quiero hacer un llamado, y ojalá le llegue al señor (Mark Zuckerberg), para que tenga un equipo que esté analizando este tipo de notas, porque Facebook es una red impresionante y mucha gente la puede creer y otra no, como nosotros, quienes en cuanto nos enteramos, le mandamos esta nota a Josesito (J Balvin), quien estaba dormido en su casa y nos tranquilizó”, explicó el señor en entrevista vía telefónica.



El papá del cantante de música urbana no comprende cómo es que existe gente que se dedique a generar este tipo de noticias y además que el dueño de Facebook lo permita en su plataforma. ¡J Balvin no necesita abogados con estos padres!

J Balvin J Balvin



“Estos son actos de crueldad, no sé qué pasa por la mente de estas personas: no sabe uno si es con odio o amor. Debe haber una campaña para que el dueño de Facebook haga un blindaje a este tipo de notas que hacen tanto daño”, agregó el padre de J Balvin, sobre quien cada cierto tiempo aparecen noticias sobre su supuesta homosexualidad.



Cabe recordar que hace unos meses J Balvin tuvo un accidente de avión en Las Bahamas, donde la vida les cambió por completo.



“Fue un momento clave lo que ocurrió: uno no entiende cómo es que no se mataron, porque todo estaba dado para eso; realmente nos movió el corazón, J Balvin es un muchacho hogareño, entregado, religioso y después de eso se volvió más sensitivo y moral”, concluyó.



A continuación, J Balvin y su canción 'Si tu novio te deja sola':