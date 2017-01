Jaime Bayly: ¿esta es su anécdota sexual más graciosa? [VIDEO]

"¿Se pone seguro a la puerta o no se pone seguro a la puerta?", es la pregunta con la que Silvia Nuñez del Arco inició su más reciente video que colgó a YouTube. En este, ella cuenta una anécdota íntima que pasó con el periodista Jaime Bayly.



La autora de 'Una chica en mi sopa' habló de un problema que, con más frecuencia de la que se cree, pasan muchas personas. En esta oportunidad, los protagonistas fueron ella, Jaime Bayly y su hija de 5 años.



Silvia Nuñez del Arco, quien ya tiene un tiempo como youtuber, sostuvo que ella y 'El francotirador' estaban teniendo relaciones sexuales durante una madrugada. Según contó la pareja de Jaime Bayly, ella tenía un mal presentimiento mientras estaban en los ‘previos’.



"Siempre supe que tengo un sexto sentido (...) Comenzó la 'situación' y yo estaba como incómoda", dijo Nuñez del Arco. Ella agregó que, cuando la pasión fluyó con más intensidad, dejó a Jaime Bayly para cerrar la puerta.



El tema es que ella no puso el seguro, una negligencia que pasó la factura en contados minutos. Y es que la hija de ella y Jaime Bayly entró a la habitación.

El tema gracioso es que el periodista escapó más rápido que Usain Bolt en una competencia. "Dio un salto, yo nunca lo he visto correr así. Dio un salto de la cama hacia un extremo del cuarto y se escondió detrás de un espejo", dijo sobre el actuar de Jaime Bayly ante la complicada situación.



"Yo tenía un esposo en ese momento, al segundo siguiente (ya no)", expresó Silvia Nuñez del Arco en el video de YouTube. La joven señaló que su pequeña no vio lo que ella y Jaime Bayly estaban haciendo.



Luego de todo este incidente, ambos continuaron con los suyo. A la mañana siguiente, ella habló con su pareja sobre los cuidados que deben tener al momento de tener intimidad. Sin duda, la experiencia de Jaime Bayly y Silvia Nuñez del Arco puede ser tomada como ejemplo de lo que puede pasar o como una vivencia muy jocosa.

