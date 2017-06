¡Janet Barboza sigue de malas! Ahora asaltaron su spa de Los Olivos

Janet Barboza nuevamente ha sido víctima de la delincuencia. En menos de un minuto, un ladrón con un arma de fuego y cubriendo parte de su rostro con una capucha asaltó uno de los salones spa de la conductora de televisión y le robó a las trabajadoras, en Los Olivos.

Minutos antes de las 7 de la noche, un delincuente ingresó raudamente al local ‘Janet Barboza Spa’, ubicado en la avenida Carlos Izaguirre 698, en la urbanización Las Palmeras.



“¡Esto es un asalto!”, gritó amenazante el ratero mientras amagaba sacar su arma de fuego que llevaba en la cintura y en uno de los brazos tenía un casco de motociclista. “¡Sus celulares!”, les dijo a las cuatro trabajadoras de Janet Barboza que en ese momento se encontraban en el lugar.

Las empleadas de Janet Barboza, aterradas al ver sus vidas en peligro, entregaron sus modernos teléfonos móviles al pistolero, quien abrió el cajón de un velador creyendo que había dinero. Extrañamente no se dirigió a la caja, donde sí había.

Con los tres aparatos telefónicos en su mano, valorizados en aproximadamente cinco mil soles, el ladrón abandonó el local y subió a una moto, donde su cómplice lo esperaba cerca de la puerta, y ambos se perdieron por una de las calles adyacentes.

Minutos antes del asalto, un grupo de clientes había salido del centro de belleza de Janet Barboza.

Janet Barboza víctima de la delincuencia por sexta vez.

En marzo del 2017, Janet Barboza sufrió el asalto de su spa ubicado en la urbanización Santa Patricia, en La Molina. En noviembre del 2016, una banda de delincuentes se llevó 65 mil soles en equipos y productos de belleza de su local en Comas.



En más de una ocasión, Janet Barboza ha manifestado su indignación e impotencia ante la inacción de las autoridades.



“Tengo mucha impotencia y rabia, un sentimiento de indignación total. Yo fui a la comisaría, llevé los videos y luego la policía me dice que no se puede porque no hay recursos”, declaró Janet Barboza en una entrevista.