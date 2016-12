Janet Barboza: "Conocí a una persona linda"

Por: Bety Pashanasi



Janet Barboza dijo que se le han presentado algunos pretendientes, pero el amor aún no le sonríe.

“¡Ay, el amor, el amor! ¿Por qué será tan complicado? De verdad, tengo que reconocer que tuve excelentes amigos. Conocí también a una persona linda, estuve entretenida, bien acompañada, pero lamentablemente esa persona no vive acá, ayer (martes) se fue”, reveló Janet Barboza con nostalgia.

¿Ese amigo especial es extranjero?



Esta vez no es extranjero, es peruano, pero trabaja en otro sitio. No se por qué me intereso en personas que no viven acá, creo que tengo que ver a un especialista para que me explique. Pero, al menos, con esta persona hemos quedado en vernos, aunque no es igual. Lo importante es que uno tiene que disfrutar el momento. Yo estuve contenta porque estábamos en la parte bonita, el de salir, conocerse. Así que mi corazón sigue conociendo, estoy feliz.

¿Y seguirás en televisión el próximo año?



Sigo en Willax con Nílver (Huárac), además hay otro proyecto para conducir un programa de lunes a viernes en la noche y que tiene que ver con la música. Esto saldrá la última semana de enero y en cuanto a los negocios, sigo con mis spas.

¿Cómo recibirás el Año Nuevo?



Creo que en mi casa comiendo canchita y viendo una película.