Janet Barboza: Conductora disfruta su soltería [VIDEO y FOTOS]

“Sí, estaba saliendo con un hombre de 30 años, pero el romance duró un mes. Así que ahora estoy con el corazón solitario, pero feliz porque aprovecho cada momento de mi vida, disfruto de mi soledad, de las invitaciones que me hacen los pretendientes que no faltan, trabajo no me falta, estoy bien”, dijo Janet Barboza y agregó que está orgullosa de su hija Antonella, quien viajará a Brasil representando al Perú en una competencia de judo. (B.Pashanasi)