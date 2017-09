Janet Barboza le responde a Cachaza por antigua foto junto a Rafael Cardozo [VIDEO]

Janet Barboza tomó con buen humor que Cachaza expresara que le parecía mal que la ‘rulitos’ subiera, a sus redes sociales, una foto de ella con su novio Rafeal Cardozo que se tomó hace siete años.

“Qué gracioso, ¿te imaginas las fotos que tengo con diferentes artistas? Además, siempre cuelgo fotos de diferentes épocas de mi vida. Recuerdo que esa se tomó para un videoclip que se hizo en el programa de Ernesto Pimentel. No le voy a dar importancia a su comentario, voy a creer que está en sus ‘business’ (negocio) porque ella está en un reality”, manifestó Barboza.



Por otro lado, Rafael Cardozo dijo que esa foto no puede incomodar a Cachaza, porque fue antes que la conociera y le envió saludos a Janet Barboza.



“Fue un videoclip que grabamos hace tiempo en Punta Hermosa, cuando trabajaba con la ‘Chola’. De hace como siete o seis años. Me gustó que haya subido esa foto. Le mando un beso”, dijo Rafael Cardozo. (B.Pashanasi)



Janet Barboza lanzó duro calificativo contra chicas reality en vivo