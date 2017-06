Jay Z le fue infiel a Beyoncé y lo reconoce en su nueva canción '4:44' [VIDEO]

El cantante Jay Z lanzó su nuevo tema '4:44' a través de la plataforma digital Tidal. En este canción, al parecer, el rapero le pide perdón a su pareja Beyoncé por todas las infidelidades que cometió cuando estaba con ella.

Como se sabe, Jay Z tiene tres hijos con Beyoncé: Blue Ivy, de cinco años, y los mellizos recién nacidos. En redes sociales muchos comentan que el cantante hace un mea culpa en esta nueva canción.

Jay Z no ha querido entrar en detalles con respecto a lo que realmente significa esta canción pero muchos ya especulan que se trataría de una infidelidad. Aquí la letra.

Do I find it so hard / ¿Tan difícil es para mí?

When I know in my heart / Cuando lo sé en mi corazón

I'm letting you down everyday / Te estoy fallando cada día

Letting you down everyday / Fallando cada día

Why do I keep on running away /¿Por qué sigo huyendo?



And if my children knew, I don't even know what I would do / Y si mis hijos supieran, no sabría qué hacer

If they ain't look at me the same / Si ellos no me miraran de la misma forma

I would prolly die with all the shame / Probablemente moriría lleno de vergüenza



"You did what with who?" / “¿Qué hiciste qué con quién?”

What good is a ménage à trois when you have a soulmate? / ¿Qué te aporta un ménage à trois cuando tienes a tu alma gemela?

"You risked that for Blue?" / "¿Eso arriesgaste por Blue?”

Cabe precisar que hace poco, la revista Forbes calculó que Jay Z ganó 810 millones de dólares, en el último año, gracias a su inversión en la plataforma Tidal.