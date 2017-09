Jazmín Pinedo se burla de la dirección que escribió Isabel Acevedo en carta notarial a Karla Tarazona

Karla Tarazona no está sola en sus criticas a la carta notarial que le envió Isabel Acevedo. Jazmín Pinedo, la conductora de Espectáculos, también se suma a la broma y se ríe de la dirección que registra la bailarina en el mencionado documento.



La bailarina no sólo escribió mal la dirección de Karla Tarazona sino que también se equivoco al momento de registrar la suya. El abogado de la animadora de eventos tuvo que pasearse por casi todo Lima para dar con la ubicación de Isabel Acevedo.



Al parecer, la bailarina habría registrado su dirección en la de un hotel. "Estoy confundida, no entiendo nada, cómo alguien puede estar molesta y fastidiada que envía una carta notarial y la dirección no tiene sentido". indicó Jazmín Pinedo.

​

​Trascendió en el programa Espectáculos que la dirección que registró Isabel Acevedo en la carta notarial es la misma que de la un hotel. "Son todos unos malhablados porque Korina y Mario también vivían en un hotel, esta de moda, qué les pasa", dijo Jazmín Pinedo sobre el error de la bailarina.

Jazmin

Karla Tarazona, la principal involucrada en este problema, aprovechó los errores de los que haga gala Isabel Acevedo para burlarse de la bailarina. "Siendo licenciada, estudiante entre comillas, cómo no vas a leer lo que mandas a las personas", dice con sorna la animadora de eventos.



Karla Tarazona cree que el documento enviado por Isabel Acevedo demuestra las ganas de figurar que tiene la bailarina. "Ganas de seguir figureteando porque no le puedo poner otro nombre", indica la animadora de eventos.



Karla Tarazona le pide a sus seguidores que lean la carta para que se den cuenta de "la burrada que es". "Yo no sé como una notaria ha podido avalar una carta así. Qué risa", se burla la animadora de eventos.



Además, Karla Tarazona considera que los errores de Isabel Acevedo tienen la intención de perjudicarla. "Ella coloca una dirección falsa como para que yo no tome en cuenta el documento y me traiga más problemas legales", concluye la animadora de eventos.