Jazmín Pinedo destruye a Christian Domínguez en 10 segundos por lastimar a reportero con su carro [VIDEO]

No es la primera vez que Jazmín Pinedo desata su furia contra Christian Domínguez. La conductora de 'Espectáculos' considera como un 'cobarde' al ex de Karla Tarazona por siempre correrse de la prensa y no aclarar varios puntos de su relación con Isabel Acevedo.

¿Qué pasó ahora? Un reportero de 'Espectáculos' quiso abordar a Christian Domínguez. El cantante, sin embargo, no quiso declarar y emprendió la carrera para evitar al periodista. Al llegar a su auto, el cantante ingresó rápidamente y subió la ventana. El hombre de prensa no tuvo tiempo de sacar su mano y terminó con un dedo chancado.

Al terminar la nota, Antonio Pavón intentó justificar la reacción de Christian Domínguez al señalar que tal vez llegaba tarde a otro lugar. Sin embargo, Jazmín Pinedo no soportó eso y acabó con el cantante de cumbia en 10 segundos. La conductora soltó todo. TODO.

"Él no salía tarde. Él es un cobarde. No enfrenta la situación. No puede contestar una pregunta porque tiene miedo de meter la pata. Porque encima es un mal mentiroso. Eso pasa", dijo enérgica Jazmín Pinedo

Al parecer, Jazmín Pinedo no perdona a Christian Domínguez después que antes denunciara en televisión que el cantante le mandó un mensaje a través de otra persona amenazándola. "Antonio Pavón me mandó un enseñó un mensaje que él (Christian) me dedicó a mí directamente. (Mirando a la cámara) Y a mí nadie me amenaza. Nadie", dijo la conductora de TV.

