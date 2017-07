La conductora de 'Espectáculos' Jazmín Pinedo criticó duramente a Shirley Arica luego de que saliera a declarar, hace unos días, que a su esposo 'Pío' le gustaban los hombres. La popular 'chinita' mencionó que la hija de 'chica realidad' se verá perjudicada en el futuro por sus declaraciones.

Como se recuerda, Shirley Arica 'explotó' en 'Cuéntamelo todo' al mencionar que a su aún esposo le gustaban los hombres y que no aportaba dinero para la manutención de su hija.

Al respecto, Jazmín Pinedo opinó del comportamiento de Shirley Arica. "No sabemos que pasa en esas cuatro paredes pero hay una niña de por medio y tú no puedes salir en frente a decir en televisión una cosa así", dijo la 'chinita'.

Jazmín Pinedo contra Shirley Arica

Por otro lado, Rodney ‘Pío’ Dean reveló que le envió una carta notarial a su aún esposa Shirley Arica para que se rectifique de las acusaciones que ponen en tela de juicio su virilidad.

"Yo estoy seguro de mi sexualidad, no me gustan los hombres, son manotazos de ahogado lo que dijo. A mí no me afecta, pero sí a mi familia. Obviamente, me preocupa mi hija, no me gustaría que la molesten en el colegio”, expresó Rodney sobre Shirley Arica.