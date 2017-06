Aída Martínez no solo lloró al enterarse de que Flavia Laos tomaría acciones legales en su contra por acusarla de racista. En el programa 'Espectáculos', Jazmín Pinedo puso en su sitio a la modelo al negarse a responder sobre otro tema: el consumo de sustancias por parte de la rubia.

Recordemos que el día martes 13, Aída Martínez y Giannina Luján estuvieron hablando sobre el supuesto insulto racista que tuvo Flavia Laos en una discoteca. En un momento de la entrevista, ambas pidieron un examen toxicológico para la actriz y señalaron que ese día en la discoteca estaba demasiado violenta y tenía 'los labios secos'.

El día de hoy en entrevista con 'Espectáculos', Aída Martínez se negó a hablar de las insinuaciones que hizo con Giannina Luján un día antes. Incluso, la modelo acusó al programa conducido por Jazmín Pinedo de ser el panel el que lanzó ese rumor. La 'chinita' calló a todos en el set antes de mandarse con tremenda cuadrada:

"Las insinuaciones no salieron de acá Aída y ahí sí te voy a corregir porque estás bien equivocada. Las insinuaciones salieron de la boca de Giannina Luján. Latina no está de acuerdo para absolutamente nada, ni Latina, ni yo como conductora, ni la gente que estuvo en ese momento como panelista. Esas insinuaciones salieron de su parte. Ahora no vengan a intentar lavarse las manos", dijo muy enfática Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo vs Aída Martínez

Aída Martínez se molestó con las declaraciones de Jazmín Pinedo y señaló que ella desde el inicio del enlace dejó en claro que no se iría por la tangente hablando de la 'vida personal' de Flavia Laos. Sin embargo, la 'chinita' le respondió señalando que si ella no quiere responder sobre el tema, no lo haga, pero ellos como programa tenían todo el derecho a preguntar.

Flavia Laos recibió muchas críticas a través de redes sociales después que Aída Martínez la acusara de racista. Sin embargo, la actriz no se quedó callada y manifestó que tomaría acciones legales contra la modelo.

Más adelante en la entrevista, Aída Martínez solo rompió a llorar para al pedirle al Zorro Zupe que diga la verdad y cuente lo que él vio y no cubra más a Flavia Laos. Sin embargo, el excéntrico personaje señaló que él no estuvo presente así que no podía decir nada sobre el tema.

Flavia Laos vs Aída Martínez

