Jazmín Pinedo recibió este regalo por el Día de la Madre que muchas podrían envidiar [VIDEO]

La conductora Jazmín Pinedo es una de las mamitas más conocidas y queridas de todo Chollywood. Fue por ello que no pocos usuarios en las redes sociales le enviaron saludos por el Día de la Madre, fecha en la que la 'Chinita' recibió un presente que podría enamorar a muchas mamás.



Tal como publicó Jazmín Pinedo en Instagram, su club de fans le envió un desayuno y una caja de rosas a su casa. La presentadora no pudo estar más contenta por el amor y devoción de su hinchada.



"¡No solo me apoyan a diario y están conmigo en cada paso, también me engríen mucho haciéndome sentir todo su cariño! ¡Los quiero muchísimo! #chinilovers #FCO #mifriends #latepost #desayuno ❤ ¡Gracias por todo!", fue lo que colocó Jazmín Pinedo en este post por el Día de la Madre.

Hay que mencionar que la 'exguerrera' sostuvo estar preparada para convertirse en mamá por segunda vez. "Espero que pronto. Estoy lista para tener a mi segundo hijo", indicó Jazmín Pinedo en una conversación con nosotros.



Una de las cosas que más podrían llamar la atención en esta entrevista es qué dijo sobre un posible matrimonio. "Yo siento que ya estoy casada, solo me falta la fiesta y el papel. Ahorita mi sueño es tener una casa propia", comentó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo sorpresa de su madre

