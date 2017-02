Jazmín Pinedo les dice todo esto a las fans de Alejandra Baigorria [VIDEO] 

Les hizo el pare. Jazmín Pinedo habló fuerte y claro y les dedicó un mensaje a las fans de Alejandra Baigorria. Según la conductora de 'Espectáculos', las seguidoras en redes sociales de la rubia suelen atacarla por Twitter cada vez que sale una nota en el programa sobre ella.

Por eso, Jazmín Pinedo decidió dedicarles unas palabras a las seguidoras de Alejandra Baigorria y les pidió que no tomen todo como un tema personal pues como conductora debe hablar de temas coyunturales.

"Yo no creo que ella mande a sus fans a atacarme (...) No tendría por qué tomarlo personal. A las fans de Alejandra que se desviven escribiéndome todos los días, no se lo tomen personal, esto no es un tema mío. Yo tengo que comentar lo que ella misma hace en su propio programa", dijo Jazmín Pinedo.

Pero eso no es todo. Jazmín Pinedo manifestó que ella seguía una pauta como todos sus compañeros de 'Espectáculos' y que no cree que detrás de los ataques en su contra por parte de cuentas que apoyan a Alejandra Baigorria esté la mismísima rubia.

"Definitivamente aquí se comenta el tema porque ha habido una pauta que yo tengo que seguir, que me la da mi productor, que sigo yo, Ernesto, Tomate y en su caso, Antonio Pavón. No es nada personal, no se lo tomen así. No creo que 20 cuentas alguien las mande al mismo tiempo para atacarme", dijo Jazmín Pinedo.

Recordemos que Alejandra Baigorria mandó una indirecta a su ex lugar de trabajo después de difundir unos mensajes de la mejor amiga de la expareja de Ignacio Baladán, con quien la relacionan últimamente.

