¿Jazmín Pinedo embarazada otra vez? 'Chinita' reveló este secreto que alegrará a sus fans [VIDEO]

La conductora del programa 'Espectáculos', Jazmín Pinedo aprovechó la presentación de su nueva colección de moda 'Vintage 29' para revelar algunos detalles de su vida íntima que alegrarán a muchos de sus seguidores.

A pocos días del Día de la Madre, Jazmín Pinedo reveló que está muy emocionada con la idea de aumentar la familia y darle un hermanito a Khaleesi, la hija que tiene con Gino Assereto.

¿Será que está embarazada? Jazmín Pinedo terminó con los rumores y confirmó que en cualquier momento podría salir embarazada nuevamente. Esto fue lo que dijo la 'Chinita'.

"En este momento estoy esperando que Dios me dé la bendición, porque yo ya estoy lista. Con Gino ya no nos estamos cuidando, solo estamos esperando el llamado, deseamos ser papás otra vez. Antes me moría por un hijito hombre pero si me preguntas ahora no sabría que elegir, deseo lo que Dios me mande", dijo Jazmín Pinedo muy emocionada en 'Trome en Vivo'.

Recordemos que Jazmín Pinedo y Gino Assereto se convirtieron en padre de Khaleesi en diciembre del 2015. Sin dudas, la pareja que nació en el reality Esto es Guerra es una de las más solidas de Chollywood.

Es importante precisar también que Gino Assereto tiene una hija de 12 años, llamada Ariana, fruto de otra relación. ¿Aumentará la familia de la popular parejita?