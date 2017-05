Jazmín Pinedo y su fuerte mensaje contra esposa de empresario ampayado con Brunella Horna [VIDEO]

El mensaje de la esposa del empresario Jesus Molina, quien fue ampayado con Brunella Horna, dio mucho que hablar. Conductores de espectáculo no podían creer como la mujer excusaba a Molina e insultaba a la modelo, quien creyó que el hombre estaba separado.

“Yo no soy una persona pública. Soy una señora y las damas no nos rebajamos. Yo y mi marido seguimos juntos. El que pasado de copas alguien se le regale, es su problema y no el mío”, escribió la esposa de Jesús Molina, Michelle Boza en un mensaje por WhatsApp enviado al programa ‘Amor, amor, amor’.



“Jessica Newton debería (elegir) mejor a sus candidatas. Seguimos juntos no estamos separados. El matrimonio no es fácil y cada quien comete errores, pero eso se lo dejo a Dios”, atacó Molina a Brunella Horna.

Jazmín Pinedo comentó al respecto que la actitud de la esposa era equivocada. "Lo que sí me parecio jalado de los pelos es que la mujer te echara a ti la culpa (Brunella Horna)...No deberías preguntarte si alguien se aprovechó de él mientras estaba borracha, deberías preguntarte cuantas se le ha pasado la mano".

Brunella Horna dijo que le preguntó hasta cinco veces si estaba separado. El empresario le dijo que sí y que no tenía problemas si aparecía un ampay.