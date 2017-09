¿Jazmín Pinedo se va de 'Espectáculos' por molestias con la producción? Ella responde [VIDEO]

Jazmín Pinedo estuvo fuera de 'Espectáculos' por unos días. Muchos especularon que este alejamiento se debía a problemas con Latina. Sin embargo, la 'chinita' solo había pedido unos días para viajar junto a Gino Assereto.

Jazmín Pinedo desmintió que haya tenido algún inconveniente con la producción de ‘Espectáculos’. La conductora aseguró que todo estaba programado.

“No es verdad que me encuentre enfadada con el canal, me fui unos días porque tenía un permiso hace dos meses. Esas fechas eran especiales para mí y Gino. A veces, digo en broma que espero un cambio de escenografía, pero no hay problemas... aunque me gustaría un cambio, una renovación le vendría bien a todos”, dijo Jazmín Pinedo.

Respecto a su relación con Gino Assereto, contó que espera casarse pronto y quiere tener otro hijo.



“Claro que nos gustaría casarnos y volver a ser mamá, como pareja estamos creciendo día a día”, detalló. (B.P)