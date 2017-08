Jazmín Pinedo: La mandan a estudiar y todo se sale de control [VIDEO]

Jazmín Pinedo cuenta con una gran legión de seguidores. La conductora de Espectáculos está en Colombia para ser imagen de una reconocida marca de un producto de belleza. Pese a su recargada agenda, la 'chinita' se dio un tiempo para realizar una transmisión en vivo a todos sus seguidores.

Lo que no esperó Jazmín Pinedo es que una de las usuarias que seguían el vivo la calificara de 'mediocre' y la mandara a estudiar. Esto no fue del agrado de la 'chinita' a quien radicalmente le cambió la cara. "Reina, yo ya estudié. Más bien dedícate tú un ratito y no estés acá molestando".

Cuando todos pensaban que el momento había terminado y Jazmín Pinedo continuó leyendo otros comentarios. Pero parece que alguien en el cuarto que la acompañaba le dijo algo sobre el comentario anterior, lo que hizo que la 'chinita' saltara y reaccionara sorpresivamente.

"¿Cómo no le voy a contestar? Malcriada insolente ¿Qué cree: que no le voy a decir nada?", exclamó fuertemente Jazmín Pinedo sorprendiendo a su representante, quien la acompañaba en la habitación.

Jazmín Pinedo perdió los papeles

Jazmín Pinedo estuvo de cumpleaños el pasado sábado 19 de agosto. Por eso el día viernes, el programa 'Espectáculos' celebró por adelantado su cumpleaños 27. El festejo estuvo lleno de sorpresas y la ex chica reality lloró con cada uno de los detalles, en especial con un mensaje que le envió su pareja, el integrante de Combate, Gino Assereto.

"Me encantaste y no sólo por lo hermosa que eres sino también por lo chévere que la pasaba a tu lado, conversaciones sin fin hacían que el momento se quedará corto. Nuestro primer beso (eso sí te prohíbo contar) Ya no te amo como antes, te amo más", leyó Jazmín Pinedo.

Pero esa no fue la única sorpresa que tuvo Jazmín Pinedo. La conductora recibió la visita de su hermana Xiomara, quien llegó de Uruguay y de su pequeña Khaleesi en el set del programa. "Es una persona increíble, un ser humano preocupado por su familia, una persona que tiene mucho amor para dar", dijo la hermana de la 'chinita'.

Jazmin Pinedo rompe en llanto con mensaje de Gino Assereto

