Jazmín Pinedo llora al recordar su pasado por situación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona [VIDEO]

La situación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona se complica cada día más. El cantante de cumbia y su expareja se enviaron cartas notariales por todo lo dicho en TV. Durante un enlace en vivo con 'Espectáculos', la exconductora declaró estar tranquila y no se rectificará.

Sin embargo, un tenso momento si vivió después que se hablara sobre los hijos de Karla Tarazona. La ex de Christian Domínguez contó qué les dijo a sus hijos cuando vieron fotos del cantante con Isabel Acevedo besándose. En ese momento, Tomate Barraza dijo lamentar la situación porque él nunca podría decir 'esa gente' como el cumbiambero lo dijo al referirse a los dos hijos de Karla con Leonard León.

"No solo sufren esos niños. También puede sufrir hasta la misma hija de Christian, porque la familia se rompe. Por ejemplo ahorita mi familia está incompleta. Yo adoro a Matías con toda mi alma (hijo de Vanessa López) pero no va a ver a su hermana", dijo Tomate Barraza.

Ante el sentido testimonio de Tomate Barraza, Jazmín Pinedo terminó llorando ante las cámaras. Pese a que la 'chinita' quiso ocultar sus lágrimas, sus compañeros le preguntaron por qué se sentía así.

Jazmín Pinedo llora

"A mí estos temas no me gustan la verdad. Sé que este es mi trabajo pero hay temas que... La verdad es que yo sé que todos ustedes están hablando como padres. Yo gracias a Dios no he pasado por una situación así. Pero sí he crecido en un hogar con este tipo de conflictos. Por eso siempre me pongo en la situación de los hijos. Eso me pasa", dijo Jazmín Pinedo entre lágrimas.

Pero no todo quedó ahí. La 'chinita dio su punto de vista sobre cómo se deben tomar las decisiones entre padres separados: siempre priorizando el bienestar de los hijos. Según dijo Jazmín Pinedo, no importa quién tiene la razón o no, sino tener paz para la familia.

"Los padres cometen errores. No somos quienes para juzgarlos pero creo que a veces, sí deberíamos separar un poco qué es lo que necesitamos como adultos y qué es lo que necesita vivir un niño o qué es lo más cómodo para un niño. Por eso creo que es bueno pensar en la infancia de un pequeño, en qué necesitan, en qué tipo de hogar se necesita criar", puntualizó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo habla de su llanto

