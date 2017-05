La frase "gallina vieja", dicha por la actriz Flavia Laos en una transmisión en vivo, sigue generando polémica. Esta vez, fue la conductora del programa Espectáculos, Jazmín Pinedo, quien se refirió al tema.

Jazmín Pinedo habló sobre la edad de Flavia Laos. "Tiene 19 años, es normal que se equivoque, pero es contradictorio porque ella dijo que le interesaba tener una buena imagen, eso no es una buena imagen", expresó la conductora.

Además, Jazmín Pinedo critica al amigo que acompaña a Flavia Laos, quien también se burla de las personas por su edad en la transmisión en vivo. "Querido, tú también vas a estar viejo, es el ciclo de la vida natural, somos bebés, somos niños, luego adolescentes y en algún momento todo el mundo llega a ser mayor", indica Pinedo.

Ampay Flavia Laos y Patricio Parodi

A pesar de que Flavia Laos negó en más de una oportunidad que la indirecta es para Sheyla Rojas, la conductora de Estás en Todas cree que sí se trata de ella. "Lo que me puedan decir las personas que no son importantes en mi vida, la verdad no me afecta, pero yo sí creo que esa indirecta fue para mí", recalcó la modelo.

El enfrentamiento entre Sheyla Rojas y Flavia Laos se debería a que la conductora mantuvo una relación con el chico reality Patricio Parodi, quien actualmente estaría en salidas con la actriz. La conductora también remarco estó.

"Yo no le he hecho nada, no le he quitado el marido, ni el enamorado.Díganme vieja, díganme tía. Yo tengo bien puestos mis 29 años a mucho orgullo. Yo entiendo que ella tiene 19 años y quién no es joven a los 19 años", indicó Sheyla Rojas.