Jazmín Pinedo le responde a Gisela Valcárcel por criticar su programa Espectáculos [VIDEO Y FOTOS]

Jazmín Pinedo le respondio a Gisela Valcárcel por referirse a los programas de espectáculos de Latina. La popular "chinita" utilizó unos minutos de su espacio televisivo para responderle a la conductora de "El Gran Show".

Jazmín Pinedo sugirió que Gisela Valcárcel no es la persona indicada para decirle al público que debe o que no ver en televisión. "Hay todo un trabajo arduo detrás, hablo por mí, en algún momento Gisela habló hace un tiempo atrás cuando competíamos que este programa no era un buen programa para la gente, nosotros no somos nadie para decirle que ver o que no ver", indicó la conductora de Espectáculos.

Jazmín Pinedo también le recordó a Gisela Valcárcel que Espectáculos es el programa más visto por la gente en las mañanas. "Es imposible negar que ustedes como televidentes esto es como una pelota que va creciendo, hoy se toca un tema acá con un personaje y luego lo ves bailando la siguiente semana", indica La Chinita sobre los invitados de "El Gran Show".

Jazmín Pinedo también se refirió al funcionamiento de la televisión. "Es bastante obvia la situación, si tú ves que justo un personaje está metido en todo un embrollo y luego lo ves bailando la siguiente semana en un programa es porque el tema funciono, la gente de producción sabe lo que es conveniente para el programa", indicó la conductora de Espectáculos.