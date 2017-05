Jazmín Pinedo desata su ira en TV por agresión a reportero y hace pedido a Latina [VIDEO]

Cuando Jazmín Pinedo se molesta, no hay quien la calme. Eso fue lo que sucedió esta mañana en el programa Espectáculos cuando se comentaba la agresión a un reportero de Amor Amor Amor cuando cubría la salida de Flavia Laos de una discoteca en Barranco.

La conductora de Espectáculos tuvo unas fuertes palabras sobre la situación y arremetió no solo contra el dueño de la discoteca, sino también contra la Policía Nacional y la Municipalidad de Barranco. Incluso, Jazmín Pinedo hizo un pedido especial a Latina.

"Le hablo directamente al dueño de la discoteca Gustavo de los Ríos. No porque usted bloquee a una persona para que no entre, o le cobre 200 soles para entrar, o que llamen para pedir un box y no se lo quieran dar, o si a mi se me ocurre aparecerme el día viernes o sábado y no me dejen entrar, no van a solucionar las cosas. Eso es casi casi un chantaje. Así no son las cosas. Acá se dice lo que se ve en las pantallas y lo que se está viendo es que en las afueras están sucediendo cosas que puedan afectar la integridad de otras personas", dijo indignada Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo explota por agresiones a reporteros

Pero no todo quedó ahí. Cada vez, el tono y la molestia de Jazmín Pinedo era más y más fuerte. La conductora comenzó a hablar más fuerte y arremetió contra todas las autoridades por no hacer nada ante los casos de agresiones a reporteros de Latina.

"¿Qué están esperando las autoridades? ¿Qué están esperando las municipalidades? Yo hago un llamado personal a la Municipalidad de Barranco para que por favor tomen medidas en este caso. No es posible que esto esté sucediendo", dijo muy eufórica Jazmín Pinedo ante cámaras.

Debido a su indignación, la conductora de Espectáculos también hizo un llamado especial a Latina para que tome medidas legales por estas agresiones a los reporteros. Jazmín Pinedo indicó que esto no podía ocurrir más.

Jazmín Pinedo hace pedido a Latina

"No sabemos qué es lo que está pasando pero esto ya no puede suceder más. Es más, yo, yo creo que el canal debería tomar medidas legales contra estas personas porque ya no es la primera vez. Algo está sucediendo aquí. Es casi casi un modus operandi", dijo enfática Jazmín Pinedo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.