Jazmín Pinedo: Su cara de incomodidad cuando Milena compara a chicos realities con hijas de Melissa Klug

Las hijas de Melissa Klug reciben críticas por no saber quien es Maritza Garrido Lecca. El programa Espectáculos abordó el tema, Jazmín Pinedo se mostró crítica con el sistema educativo y lo culpó de la ignorancia de las adolescentes.



El debate se armó en el programa de Espectáculos. La colombiana Milena Zárate indicó que le parecía injusto que las críticas recayeran sobre la Melissa Klug porque fueron sus hijas las que se equivocaron.



La bailarina se explayó sobre el tema de los jóvenes y la ignorancia y habló sobre los chicos realities. "Para no ir tan lejos, mira los chicos realities, chicos peruanos, chicos mucho más adultos que estas niñas, les haces una pregunta tan simple y ni siquiera saben donde están parados", dijo Milena Zárate.



Jazmín Pinedo mostró un rostro de incomodidad tal vez porque también perteneció a un realitie y porque su actual pareja y padre de su hija, Gino Assereto es integrante de Combate. El debate continuó y Jazmín Pinedo hizo un pedido a los jóvenes para que se tomen cinco segundos de su tiempo para enterarse quien es Maritza Garrido Lecca.



Jazmín Pinedo resaltó que es importante que los jóvenes sepan sobre ese capítulo de la historia peruana para que no se vuelva a repetir. La conductora se mostró enérgica. Mira aquí el intercambio de palabras entre los miembros de Espectáculos.

Jazmín Pinedo y su cara de incomodidad con Milena Zárate