Jazmín Pinedo publicó en Instagram una foto de su niñez y este detalle nos ha dejado asombrados [VIDEO]

Entre las broncas con Robert Muñoz, vocalista y líder de 'Clavito y su chela', la conductora Jazmín Pinedo se ha dado tiempo para compartir con sus seguidores una fotografía de antaño. En esta imagen, que subió a Instagram, la 'Chinita' aparece en su 'versión niña'.



La foto que Jazmín Pinedo publicó a la mencionada plataforma superó los 4 mil likes en cuestión de poco tiempo y fue blanco de varios comentarios. Pero, tal como lo indicó Correo, hay algo en la imagen que la hace muy especial.



Si sigues a Jazmín Pinedo en Instagram podrías haber visto las fotos que ella comparte de su nena. El parecido que la 'exguerrera' y su hija tienen es más que notorio.



Los ojos rasgados y la sonrisa de la niña son 'copias' perfectas de Jazmín Pinedo. Como prueba, te dejamos este video en Instagram.

Las travesuras de #babykhalee 😻soy una mamita feliz! ❤️ #miangelito #traviesa #blessed #miniñafeliz #mimuñeca Una publicación compartida de Jazmin Pinedo (@jazminpinedo) el 9 de Ago de 2017 a la(s) 11:40 PDT

Chiniwini!!!!❤️ #momentos #1991 bauldelosrecuerdos #babyjaz #baby 👶🏼 Una publicación compartida de Jazmin Pinedo (@jazminpinedo) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 12:42 PDT

¿SE VA?

Hace poco se dieron algunos rumores de salida de Jazmín Pinedo de Espectáculos por problemas con Latina, algo que fue descartado por la joven presentadora de televisión.



“No es verdad que me encuentre enfadada con el canal, me fui unos días porque tenía un permiso hace dos meses. Esas fechas eran especiales para mí y Gino (su pareja). A veces, digo en broma que espero un cambio de escenografía, pero no hay problemas... Aunque me gustaría un cambio, una renovación le vendría bien a todos”, indicó Jazmín Pinedo.